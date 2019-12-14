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Özgüven ''si! Hadise'den sosyal medyaya damga vuran paylaşım...

Kadın hakları konusunda sık sık paylaşımlar yapan , kural bozmadı. Önceki gün Instagram'da seksi bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki popçu, altına şu notu düştü: "Biz kadınlar; biz güçlüyüz, her yönden güzeliz ve her şekilde güzeliz. Biz muhteşemiz, biz seksiyiz, biz ve istediğimiz kişi olabiliriz." Hadise, sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

Özgüven 'Hadise'si
Kadın hakları konusunda sık sık paylaşımlar yapan Hadise, kural bozmadı. Önceki gün Instagram'da seksi bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki popçu, altına şu notu düştü: "Biz kadınlar; biz güçlüyüz, her yönden güzeliz ve her şekilde güzeliz. Biz muhteşemiz, biz seksiyiz, biz ve istediğimiz kişi olabiliriz." , sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

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