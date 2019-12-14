Kadın hakları konusunda sık sık paylaşımlar yapan Hadise, kural bozmadı. Önceki gün Instagram'da seksi bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki popçu, altına şu notu düştü: "Biz kadınlar; biz güçlüyüz, her yönden güzeliz ve her şekilde güzeliz. Biz muhteşemiz, biz seksiyiz, biz ve istediğimiz kişi olabiliriz." Hadise, sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu.
- Saklambaç
- 14.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.