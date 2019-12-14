Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine herkesi güldürdü. Tatil için gittiği Prag'da kafasına baykuş konmuş gibi poz veren Arıkan, bu paylaşımına da 'Talih kuşu' notu düştü. Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine herkesi güldürdü. Tatil için gittiği Prag'da kafasına baykuş konmuş gibi poz veren Arıkan, bu paylaşımına da 'Talih kuşu' notu düştü.
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