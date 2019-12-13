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hayranlarına müjde! geliyor...

hayranlarına müjde... serilerine 15 Ocak 2020'de 'ndeki şovuyla başlayacak olan güzel popçunun biletlerine ilgi şimdiden büyük...

Akustik konser geliyor

hayranlarına müjde... Akustik konser serilerine 15 Ocak 2020'de Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki şovuyla başlayacak olan güzel popçunun biletlerine ilgi şimdiden büyük...

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