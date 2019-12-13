Simge hayranlarına müjde... Akustik konser serilerine 15 Ocak 2020'de Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki şovuyla başlayacak olan güzel popçunun biletlerine ilgi şimdiden büyük...
Simge hayranlarına müjde... Akustik konser serilerine 15 Ocak 2020'de Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki şovuyla başlayacak olan güzel popçunun biletlerine ilgi şimdiden büyük...
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