Güzel oyuncu Yasemin Allen, Londra'da soğuklara annesi Suna Yıldızoğlu'nun ördüğü şalla çözüm buldu.

Allen, önceki gün annesinin el emeği olan rengarenk şalla poz verdi.



64 yaşındaki oyuncunun on parmağında on marifet var.