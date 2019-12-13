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Güzel oyuncu soğuklara annesi 'nun ördüğü şalla çözüm buldu

Güzel oyuncu , 'da soğuklara annesi 'nun ördüğü şalla çözüm buldu. Allen, önceki gün annesinin el emeği olan rengarenk şalla poz verdi.

Anne şalı ile ısındı

Güzel oyuncu Yasemin Allen, Londra'da soğuklara annesi Suna Yıldızoğlu'nun ördüğü şalla çözüm buldu.

Allen, önceki gün annesinin el emeği olan rengarenk şalla poz verdi.


64 yaşındaki oyuncunun on parmağında on marifet var.

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