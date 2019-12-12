Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.12.2019
  • Gazete

Güzel oyuncu 'e tatsız sürpriz! File çorabı arkadaşının...

Güzel oyuncu , önceki akşam katıldığı Doritos davetinde tatsız bir sürprizle karşılaştı. Özdemir'in file çorabı arkadaşının çantasına takıldı.

Özdemir’in keyfi kaçtı

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam katıldığı Doritos davetinde tatsız bir sürprizle karşılaştı. Özdemir'in file çorabı arkadaşının çantasına takıldı.

Çorabını kurtarmak için uzun uğraşlar veren oyuncu, dakikalar sonra amacına ulaştı. Özdemir'in yaşadığı talihsizlik de objektife böyle yansıdı.



Özdemir, olay sonrası objektiflere böyle poz verdi.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGüzel oyuncu Bestemsu Özdemir'e tatsız sürpriz! File çorabı arkadaşının...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri