Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam katıldığı Doritos davetinde tatsız bir sürprizle karşılaştı. Özdemir'in file çorabı arkadaşının çantasına takıldı.
Çorabını kurtarmak için uzun uğraşlar veren oyuncu, dakikalar sonra amacına ulaştı. Özdemir'in yaşadığı talihsizlik de objektife böyle yansıdı.
Özdemir, olay sonrası objektiflere böyle poz verdi.
Doğan SAVAŞ
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