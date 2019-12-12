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'ten 'a: Arkadaş biraz rahatlasın

Önceki gün Bebek'te objektife takılan , 'ın libido açıklaması için şöyle dedi: "Bunu uzatmak, adı geçen kadın oyuncuları üzüyor. O arkadaş biraz rahatlasın."

Arkadaş rahatlasın

Önceki gün Bebek'te objektife takılan Engin Öztürk, Can Yaman'ın libido açıklaması için şöyle dedi: "Bunu uzatmak, adı geçen kadın oyuncuları üzüyor. O arkadaş biraz rahatlasın."

Aydın HAMZA

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