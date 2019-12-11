Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.12.2019
  • Gazete

filmi için geri sayım başladı! İşte vizyon tarihi...

Yapımcılığını ve senaristliğini 'ın üstlendiği filminin, 17 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacağı açıklandı. Filmin ana sponsorunun Birevim olduğu açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTürkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi için geri sayım başladı! İşte vizyon tarihi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri