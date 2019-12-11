Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin, 17 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacağı açıklandı. Filmin ana sponsorunun Birevim olduğu açıklandı. Sponsorluk anlaşması Bozdağ Film'in Riva'daki platosunda yapıldı.
Filmin ilk fragmanı, 18 milyondan fazla izlendi.
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