‘Türkler geliyor’ 18 milyon izlendi Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin fragramı sosyal medyaya damga vurdu. 17 Ocak 2020'de vizyona girecek olan filmin fragmanı, bir haftada 18 milyondan fazla izlendi. Dev proje sezonun en iddialı sinema filmi olduğunu da kanıtladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin fragramı sosyal medyaya damga vurdu. 17 Ocak 2020'de vizyona girecek olan filmin fragmanı, bir haftada 18 milyondan fazla izlendi. Dev proje sezonun en iddialı sinema filmi olduğunu da kanıtladı. TÜM MANŞETLER