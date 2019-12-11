Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın yer aldığı mobilya reklamı, önceki gün görücüye çıktı. Süperstar, rekor bir ücret karşılığı oynadığı reklam filminde 'Yıldızların Altında' şarkısını yeniden yorumladı.
Pekkan'ın Cemal Alpan yönetmenliğindeki reklam filmi, sosyal medyaya damga vurdu. Markanın 2020 koleksiyonunu 'Yeni Neslin ve Yeni Nesil Hissedenlerin Tercihi' sloganıyla tanıtan 73 yaşındaki sanatçı, reklam filmindeki enerjisiyle büyük beğeni topladı.
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