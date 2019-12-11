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  • 11.12.2019
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'ın eşi kızları Arya ve ile sabah yürüyüşünde

'ın eşi , önceki gün kızları Arya ve ile sabah yürüyüşüne çıktı. Şahin, bu sevimli pozla da herkese "Günaydın" dedi.

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