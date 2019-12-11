Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile sabah yürüyüşüne çıktı. Şahin, bu sevimli pozla da herkese "Günaydın" dedi.
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile sabah yürüyüşüne çıktı. Şahin, bu sevimli pozla da herkese "Günaydın" dedi.
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