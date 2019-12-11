Hayatının büyük kısmını Ege'de sürdüren komedyen Ata Demirer, önceki gün ahtapot avına çıktı.
Ardından mangalın başına geçen Demirer, elindeki maşayla arkadaşına "Yemeğimden uzak dur" der gibi poz vererek takipçilerini güldürdü.
Hayatının büyük kısmını Ege'de sürdüren komedyen Ata Demirer, önceki gün ahtapot avına çıktı.
Ardından mangalın başına geçen Demirer, elindeki maşayla arkadaşına "Yemeğimden uzak dur" der gibi poz vererek takipçilerini güldürdü.
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