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  • 11.12.2019
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'den başında güldüren poz

Hayatının büyük kısmını 'de sürdüren komedyen , önceki gün ahtapot avına çıktı. Ardından ın başına geçen Demirer, elindeki maşayla arkadaşına "Yemeğimden uzak dur" der gibi poz vererek takipçilerini güldürdü.

Eli maşalı komedyen

Hayatının büyük kısmını Ege'de sürdüren komedyen Ata Demirer, önceki gün ahtapot avına çıktı.

Ardından ın başına geçen Demirer, elindeki maşayla arkadaşına "Yemeğimden uzak dur" der gibi poz vererek takipçilerini güldürdü.

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