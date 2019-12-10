Başarılı şarkıcı Yaşar İpek, önceki akşam Asmalımescit Park Şamdan Pera'da sahne aldı. Şarkıları ve enerjisiyle konuklarını mest eden İpek, özel hayatıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Kötü günler, hatırlayamayacağım kadar geride kaldı. 2020 ve sonrasındaki bütün yıllar benim olacak. Aşka kendimi kapatmadım. Aşka kendini kapatan insan hayata kapatmıştır."





"Saz mı, Caz mı?" şarkısıyla beğeni toplayan şarkıcı Çağla da, İpek'i dinleyenler arasındaydı.