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  • 10.12.2019
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'dem oğlu Aslan için radikal karar

Eşi ile 10 senedir 'ta yaşayan , oğlu Aslan için radikal bir karar verdi. Oğulları Aslan'ı daha sakin bir yerde büyütmek isteyen çift, Miami'ye yerleşti.

Aslan’ın yeni yuvası

Eşi ile 10 senedir 'ta yaşayan Didem Uzel, oğlu Aslan için radikal bir karar verdi. Oğulları Aslan'ı daha sakin bir yerde büyütmek isteyen çift, Miami'ye yerleşti.

Taşınacağını "Bana çok iyi geldin New York ama Aslan doğduğu zamana kadar... Seninle çocuk büyütmek inan ki çok zor" sözleriyle duyuran eski manken, yeni adreslerinin Miami olduğunu söyledi.

Sosyal medya paylaşımında "Bitmeyen yaz, bitmeyen güneş" diyerek eyaletin güzelliğinden bahsetti.

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