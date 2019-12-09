Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 2 buçuk yıldır firari olan eski eşi Sedat Doğan'ın önceki akşam yurda dönmesiyle suskunluğunu bozdu. Karaca, kızları Mia'nın velayeti için dava açacağını açıklayan Doğan'a dün şu sözlerle ateş püskürdü: "Mia'nın biyolojik babası... Sanki hiçbirimiz geçmişi bilmiyoruz gibi ülkemize sanki bir kahramanmış gibi giriş yaptı ve gözaltına alındı! Basına arkadaşım diye dün hava alanında tanıttığı beyefendi bir polis memuru!"
GELECEĞİNİ KARARTAMAZSIN!
Karaca, uzaklaştırma kararı aldırdığı Doğan'a öfkesini şu sözlerle sürdürdü: "O yokken mi açtım bu davaları? Hayır! Davalar 6 yıldır devam ediyor! Mahkeme Mia'nın soyadını neden mi değiştirdi? Çünkü annesi babası dahil kimse bir çocuğun haklarını ihlal edemez! Yüzünü yere düşüremez! Kimse bir çocuğun geleceğini karartamaz!" Popçu, eski eşinin açıklamalarını sürdürmesi halinde hapis cezası alabileceğini de işaret etti.
Karaca, önceki akşam Brezilya'dan dönen Doğan'a "Mia Büyükkaraca ile kişisel ilişki kuramazsın. Kızımla alakalı, iyi dahi konuşamazsın, senin iyini kabul etmiyoruz!" diye seslendi.
Popçu, kızları Mia'yı 2013'te boşandığı ve suç makinesi olduğu gerekçesi ile Doğan'a göstermiyor.
GELECEĞİNİ KARARTAMAZSIN!
Karaca, uzaklaştırma kararı aldırdığı Doğan'a öfkesini şu sözlerle sürdürdü: "O yokken mi açtım bu davaları? Hayır! Davalar 6 yıldır devam ediyor! Mahkeme Mia'nın soyadını neden mi değiştirdi? Çünkü annesi babası dahil kimse bir çocuğun haklarını ihlal edemez! Yüzünü yere düşüremez! Kimse bir çocuğun geleceğini karartamaz!" Popçu, eski eşinin açıklamalarını sürdürmesi halinde hapis cezası alabileceğini de işaret etti.
Karaca, önceki akşam Brezilya'dan dönen Doğan'a "Mia Büyükkaraca ile kişisel ilişki kuramazsın. Kızımla alakalı, iyi dahi konuşamazsın, senin iyini kabul etmiyoruz!" diye seslendi.
Popçu, kızları Mia'yı 2013'te boşandığı ve suç makinesi olduğu gerekçesi ile Doğan'a göstermiyor.
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