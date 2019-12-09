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  • 09.12.2019
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, sevenlerine nostaljik bir gece yaşattı

, önceki akşam Kozyatağı Nispet'te sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Arolat, 90'lı yılların popüler parçaları ile de herkese nostaljik bir gece yaşattı.

Arolat 'Nispet'te
Ünlü sanatçı Metin Arolat, önceki akşam Kozyatağı Nispet'te sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Arolat, 90'lı yılların popüler parçaları ile de herkese nostaljik bir gece yaşattı.

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