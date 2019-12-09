ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in önceki akşamki bölümünde sorulan soru, yüzleri gülümsetti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "2006- 2009 arası 104 bölüm yayınlanan, doğaüstü güçleri olan Selin, Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin maceralarının anlatıldığı dizi hangisidir?" sorusunu yöneltti.
İmirzalıoğlu, 'Selena' sorusunda zorlanan yarışmacının cevabının ardından verdiği şu yanıtla stüdyo ve ekran başındakileri güldürdü: "Başrolü Sinem Kobal. Kendisi yakınım olur. Selam olsun eşime..." Yakışıklı oyuncunun bu anları sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Kobal'ın başrolündeki 'Selena' atv'nin sevilen dizileri arasındaydı.
Yarışmacı, İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın oynadığı 'Selena' dizisinin sorulduğu soruyu doğru cevapladı.
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