Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.12.2019
  • Gazete

‘Kim Milyoner Olmak İster'de 'nu gülümseten sorusu

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının sunucusu , önceki akşam yarışmacıya eşi ’la ilgili soru sordu. İmirzalıoğlu, Kobal’ın oynadığı ‘’ dizisi için ‘Başrolü Sinem Kobal. Selam olsun eşime” diyerek yüzleri gülümsetti.

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in önceki akşamki bölümünde sorulan soru, yüzleri gülümsetti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "2006- 2009 arası 104 bölüm yayınlanan, doğaüstü güçleri olan Selin, Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin maceralarının anlatıldığı dizi hangisidir?" sorusunu yöneltti.

İmirzalıoğlu, 'Selena' sorusunda zorlanan yarışmacının cevabının ardından verdiği şu yanıtla stüdyo ve ekran başındakileri güldürdü: "Başrolü Sinem Kobal. Kendisi yakınım olur. Selam olsun eşime..." Yakışıklı oyuncunun bu anları sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.



Kobal'ın başrolündeki '' atv'nin sevilen dizileri arasındaydı.



Yarışmacı, İmirzalıoğlu'nun eşi 'ın oynadığı 'Selena' dizisinin sorulduğu soruyu doğru cevapladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri‘Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten Sinem Kobal sorusu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri