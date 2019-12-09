Motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşkı Aralık 2018'de başlayan İvana Sert, ilişkinin birinci yıldönümü için farklı bir hediye seçti. Sert, gözünün fotoğrafını tablo yaptırdı.
İkoncan, bu ilginç hediyeyle aşkına "Gözüm her zaman üzerinde" mesajı verdi.
Telli, geçtiğimiz günlerde Sert'e evlenme teklif etmişti.
İkoncan, bu ilginç hediyeyle aşkına "Gözüm her zaman üzerinde" mesajı verdi.
Telli, geçtiğimiz günlerde Sert'e evlenme teklif etmişti.
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