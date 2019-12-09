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tasarımcısıile aşkıbaşlayanilişkinin birinci yıldönümü için farklı bir hediye seçti. Sert,tablo yaptırdı.İkoncan, bu ilginç hediyeyle aşkınamesajı verdi.Telli, geçtiğimiz günlerde Sert'e evlenme teklif etmişti.