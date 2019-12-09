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  • 09.12.2019
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Ivana Sert'ten sevgilisi 'ye "Gözüm her zaman üzerinde" mesajı

ile aşkı Aralık 2018'de başlayan , ilişkinin birinci yıldönümü için farklı bir hediye seçti. Sert, gözünün fotoğrafını tablo yaptırdı. İkoncan, bu ilginç hediyeyle aşkına "Gözüm her zaman üzerinde" mesajı verdi.

Gözü üzerinde
Motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşkı Aralık 2018'de başlayan İvana Sert, ilişkinin birinci yıldönümü için farklı bir hediye seçti. Sert, gözünün fotoğrafını tablo yaptırdı.



İkoncan, bu ilginç hediyeyle aşkına "Gözüm her zaman üzerinde" mesajı verdi.



Telli, geçtiğimiz günlerde Sert'e evlenme teklif etmişti.

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