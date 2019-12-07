Her fırsatta kendini doğaya atan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün sosyal medyada kamp hayatına dair ipuçları verdi. Dostlarıyla kamp yapan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerdeki doğa kaçamağının görüntülerini ise dün Instagram'da yayınladı.



Arazi aracıyla dere tepe aşan Tatlıtuğ, karnı acıkınca da maharetini konuşturdu. Yakışıklı oyuncu, gündüz mangal ateşinde menemen, gece de mantar pişirip karnını doyurdu.