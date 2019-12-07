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  • 07.12.2019
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kamp günlüğünü sosyal medyada paylaştı! Gündüz menemen gece mantar...

, kamp günlüğünü sosyal medyada paylaştı. Oyuncu, doğayla iç içe geçirdiği zamanları gözler önüne serdi... Yakışıklı oyuncu, gündüz mangal ateşinde menemen, gece de mantar pişirip karnını doyurdu.

Doğal Kıvanç

Her fırsatta kendini doğaya atan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün sosyal medyada kamp hayatına dair ipuçları verdi. Dostlarıyla kamp yapan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerdeki doğa kaçamağının görüntülerini ise dün 'da yayınladı.

Arazi aracıyla dere tepe aşan Tatlıtuğ, karnı acıkınca da maharetini konuşturdu. Yakışıklı oyuncu, gündüz mangal ateşinde menemen, gece de mantar pişirip karnını doyurdu.

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