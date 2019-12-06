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  • 06.12.2019
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Batuhan’dan efsane kare

Sosyal medya fenomeni , önceki akşam katıldığı bir davette Nikolaj Coster-Waldau ile böyle hatıra pozu verdi. Ekşi'nin '' yıldızıyla paylaştığı bu kare, kısa sürede on binlerce beğeni aldı...

Batuhan’dan efsane kare
Sosyal medya fenomeni Batuhan Ekşi, önceki akşam katıldığı bir davette Nikolaj Coster-Waldau ile böyle hatıra pozu verdi. Ekşi'nin 'Game Of Thrones' yıldızıyla paylaştığı bu kare, kısa sürede on binlerce beğeni aldı...

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