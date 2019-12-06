Batuhan’dan efsane kare

Sosyal medya fenomeni Batuhan Ekşi, önceki akşam katıldığı bir davette Nikolaj Coster-Waldau ile böyle hatıra pozu verdi. Ekşi'nin 'Game Of Thrones' yıldızıyla paylaştığı bu kare, kısa sürede on binlerce beğeni aldı...
Sosyal medya fenomeni Batuhan Ekşi, önceki akşam katıldığı bir davette NikolajCoster-Waldau ile böyle hatıra pozu verdi. Ekşi'nin 'Game Of Thrones' yıldızıyla paylaştığı bu kare, kısa süredeon binlerce beğeni aldı...
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