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  • 06.12.2019
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Alp denizi kuruttu

Başarılı oyuncu ve sunucu , balıkçılığa iyice alıştı. Sık sık Ege'de teknesiyle ava çıkan Kırşan, önceki gün de 'da oltasını denize attı. Kırşan'ın oltasına yaklaşık 5 kiloluk dev bir çipura takıldı.

Alp Denizi kuruttu
Başarılı oyuncu ve sunucu , balıkçılığa iyice alıştı. Sık sık Ege'de teknesiyle ava çıkan Kırşan, önceki gün de 'da oltasını denize attı. Kırşan'ın oltasına yaklaşık 5 kiloluk dev bir çipura takıldı.

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