Alp denizi kuruttu

Başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, balıkçılığa iyice alıştı. Sık sık Ege'de teknesiyle ava çıkan Kırşan, önceki gün de Bodrum'da oltasını denize attı. Kırşan'ın oltasına yaklaşık 5 kiloluk dev bir çipura takıldı.
Başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, balıkçılığa iyice alıştı. Sık sık Ege'de teknesiyle ava çıkan Kırşan, önceki gün de Bodrum'da oltasını denize attı. Kırşan'ın oltasına yaklaşık 5 kiloluk dev bir çipura takıldı.
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