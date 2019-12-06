Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla dünya gündemine oturan Metin Hara, iddiaya göre gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Lima ile bir buçuk yıllık aşkı geçtiğimiz yıl biten ünlü yazar, bir süredir kendi kabuğuna çekilmişti. Hara, Victoria's Secret'ın eski meleği ile aşkının bittiğini başlarda inkar etse de daha sonra ayrılığı kabullendi.



Hara, Adriana Lima aşkıyla tüm dünyada olay olmuştu.

Hara, dedikodulara göre de kısa süre önce sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yakınlaştı.



Danla Bilic, Metin Hara ile aşk iddiasını yalanlasa da Hara'nın sessiz kalması kafa karıştırdı.

AŞK MI, YOKSA REKLAM MI?

Sık sık birlikte gece gezmelerine çıkan ikilinin arkadaşlığı konuşulanlara göre aşka dönüştü. Metin Hara'nın dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın ardından sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşaması ise şaşırttı. Hatta Lima ile aşkı bittikten sonra kayıplara karışan Hara'nın Bilic ile 'reklam aşkı' yaşadığı da gündeme geldi. Bu sürpriz aşk ise "Gitti Lima, geldi Danla" dedirtti.



Burcu Özberk

MUTLULUK YAKININDA

Fenerbahçeli voleybolcu Ulaş Kıyak'tan ayrılan Burcu Özberk, aşkı yakınında buldu. Özberk, konuşulanlara göre gönlünü Survivor'la tanıdığımız oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan çift, birlikte görüntü vermekten ise kaçınıyor.



Serkay Tütüncü

KAÇAK İKİLİ

Bir aşk iddiası da Aybüke Pusat ile kendi gibi oyuncu Furkan Andıç cephesinden geldi. Aylardır aralarında aşk olduğu konuşulan ikili, dedikodulara uzun süredir sessiz kalmıştı.



Aybüke Pusat

Ünlü çift, önceki gün İstanbul'dan İzmir'e uçtu. Baş başa tatile çıkan ikilinin kaçamağı havalimanındaki hayranlarının gözünden kaçmadı.



Furkan Andıç

İkilinin gizlice çıktığı tatil de aşk iddiasını kuvvetlendirir nitelikteydi...



Pusat ile Andıç, baş başa tatile giderken hayranlarının objektifine yakalandı.