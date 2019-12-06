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  • 06.12.2019
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Tan Taşçı'dan 'nin efsane ismi 'ya vefa

Tan Taşçı, 'nin efsane ismi 'nın 50. sanat yılına özel hazırlanan albümdeki 'Git Gidebilirsen' şarkısına önceki gün klip çekti.

Ustaya vefa
Tan Taşçı, Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zekai Tunca'nın 50. sanat yılına özel hazırlanan albümdeki 'Git Gidebilirsen' şarkısına önceki gün klip çekti.

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