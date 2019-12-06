Tan Taşçı, Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zekai Tunca'nın 50. sanat yılına özel hazırlanan albümdeki 'Git Gidebilirsen' şarkısına önceki gün klip çekti. Tan Taşçı, Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zekai Tunca'nın 50. sanat yılına özel hazırlanan albümdeki 'Git Gidebilirsen' şarkısına önceki gün klip çekti.
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