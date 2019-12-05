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  • 05.12.2019
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Rap müziğin başarılı ismi reklama başladı

Rap müziğin başarılı ismi , geçtiğimiz günlerde Hummel markasıyla reklam anlaşması yapmıştı. Önceki gün Hollanda'ya giden rapçi, markanın montuyla gezdi.

Reklam başladı
Rap müziğin başarılı ismi Norm Ender, geçtiğimiz günlerde Hummel markasıyla reklam anlaşması yapmıştı. Önceki gün Hollanda'ya giden rapçi, markanın montuyla gezdi.

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