Rap müziğin başarılı ismi Norm Ender, geçtiğimiz günlerde Hummel markasıyla reklam anlaşması yapmıştı. Önceki gün Hollanda'ya giden rapçi, markanın montuyla gezdi. Rap müziğin başarılı ismi Norm Ender, geçtiğimiz günlerde Hummel markasıyla reklam anlaşması yapmıştı. Önceki gün Hollanda'ya giden rapçi, markanın montuyla gezdi.
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