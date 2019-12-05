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  • 05.12.2019
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Oyuncu  soğuğa aldırdaman yürüyüşe çıktı

Oyuncu , önceki gün soğuğa aldırış etmedi. Kara, 'nda yürüyüş yaparken çekilen bu karesine "Yağmurlu günde mahallede dolaşıyorum" diye yazdı.

Mahalle yürüyüşü
Oyuncu Burcu Kara, önceki gün soğuğa aldırış etmedi. Kara, Anadolu Hisarı'nda yürüyüş yaparken çekilen bu karesine "Yağmurlu günde mahallede dolaşıyorum" diye yazdı.

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