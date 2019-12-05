Oyuncu Burcu Kara, önceki gün soğuğa aldırış etmedi. Kara, Anadolu Hisarı'nda yürüyüş yaparken çekilen bu karesine 'Yağmurlu günde mahallede dolaşıyorum' diye yazdı. Oyuncu Burcu Kara, önceki gün soğuğa aldırış etmedi. Kara, Anadolu Hisarı'nda yürüyüş yaparken çekilen bu karesine 'Yağmurlu günde mahallede dolaşıyorum' diye yazdı.
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