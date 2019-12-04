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  • 04.12.2019
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Deniz Akkaya polemikten kaçtı

Deniz Akkaya, önceki gün Akmerkez'deydi. Sivri dilli Akkaya, 'ın eski partnerine 'libidosuz' eleştirisi hatırlatılınca "Polemiğe girecek soru sormayın" çıkışı yaptı.

Polemik kaçkını

Deniz Akkaya, önceki gün Akmerkez'deydi. Sivri dilli Akkaya, Can Yaman'ın eski partnerine 'libidosuz' eleştirisi hatırlatılınca "Polemiğe girecek soru sormayın" çıkışı yaptı.

Aydın HAMZA

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