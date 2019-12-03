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  • 03.12.2019
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Anneye çak yaptı

Kızı 'ya geçen ay kavuşan , anneliğe alıştı. Kızının bakımıyla bizzat ilgilenen güzel model, önceki gün de minik Leyla'nın kendisine 'çak' yaptığı anı paylaştı.

Anneye çak yaptı

Kızı Siena Leyla'ya geçen ay kavuşan Tülin Şahin, anneliğe alıştı. Kızının bakımıyla bizzat ilgilenen güzel model, önceki gün de minik Leyla'nın kendisine 'çak' yaptığı anı paylaştı.

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