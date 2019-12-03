Şarkıcı Ece Seçkin, müzik dünyasında hızla yayılan rap modasına uydu. Başarılı popçu, rapçi Rozz Kalliope ile düet yaptığı 'Benjamins 3' şarkısının klibi için önceki gün kamera karşısına geçti.
Şarkıcı Ece Seçkin, müzik dünyasında hızla yayılan rap modasına uydu. Başarılı popçu, rapçi Rozz Kalliope ile düet yaptığı 'Benjamins 3' şarkısının klibi için önceki gün kamera karşısına geçti.
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