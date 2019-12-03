Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.12.2019
  • Gazete

Şarkıcı rap modasına uydu

Şarkıcı , müzik dünyasında hızla yayılan rap modasına uydu. Başarılı popçu, rapçi ile düet yaptığı 'Benjamins 3' şarkısının klibi için önceki gün kamera karşısına geçti.

Rapçi Ece

Şarkıcı Ece Seçkin, müzik dünyasında hızla yayılan rap modasına uydu. Başarılı popçu, rapçi Rozz Kalliope ile düet yaptığı 'Benjamins 3' şarkısının klibi için önceki gün kamera karşısına geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriŞarkıcı Ece Seçkin rap modasına uydu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri