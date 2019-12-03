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  • 03.12.2019
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'dan ders gibi sözler

, önceki akşam sahne aldığı Günay Restaurant'ta ders gibi sözler sarf etti. Yıldızhan, "Ben okuyamadım. Bu yüzden çocuklarıma eğitimden daha değerli bir mirasım yok" diye konuştu.

Önce eğitim
İzzet Yıldızhan, önceki akşam sahne aldığı Günay Restaurant'ta ders gibi sözler sarf etti. Yıldızhan, "Ben okuyamadım. Bu yüzden çocuklarıma eğitimden daha değerli bir mirasım yok" diye konuştu.

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