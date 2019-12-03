İzzet Yıldızhan, önceki akşam sahne aldığı Günay Restaurant'ta ders gibi sözler sarf etti. Yıldızhan, 'Ben okuyamadım. Bu yüzden çocuklarıma eğitimden daha değerli bir mirasım yok' diye konuştu. İzzet Yıldızhan, önceki akşam sahne aldığı Günay Restaurant'ta ders gibi sözler sarf etti. Yıldızhan, 'Ben okuyamadım. Bu yüzden çocuklarıma eğitimden daha değerli bir mirasım yok' diye konuştu.
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