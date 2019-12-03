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  • 03.12.2019
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'ya uçtu

Güzel sunucu , önceki gün 'ya uçtu. Şehir turunun ardından bir mekanda kahve keyfi yapan Esmersoy, bu pozuna da "Güneşli bir pazartesi mi?" notu düştü.

Güneşi gördü
Güzel sunucu , önceki gün 'ya uçtu. Şehir turunun ardından bir mekanda kahve keyfi yapan Esmersoy, bu pozuna da "Güneşli bir pazartesi mi?" notu düştü.

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