Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Hollanda'ya uçtu. Şehir turunun ardından bir mekanda kahve keyfi yapan Esmersoy, bu pozuna da 'Güneşli bir pazartesi mi?' notu düştü. Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Hollanda'ya uçtu. Şehir turunun ardından bir mekanda kahve keyfi yapan Esmersoy, bu pozuna da 'Güneşli bir pazartesi mi?' notu düştü.
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