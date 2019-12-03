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  • 03.12.2019
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'nun '' şarkısı 'e damga vurdu

atv'nin sevilen dizisi ''in önceki akşam yayınlanan bölümü neşeli anlara sahne oldu. İki kardeşi canlandıran Keremcem ve , özel bir sahne için stüdyoya girdi. İkili, 'nun '' şarkısını söyledi.

atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in önceki akşam yayınlanan bölümü neşeli anlara sahne oldu. İki kardeşi canlandıran Keremcem ve Burak Serdar Şanal, özel bir sahne için stüdyoya girdi. İkili, Barış Manço'nun '' şarkısını söyledi.

Bir önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı 'Bugün Bayram', izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Keremcem ile Şanal'ın şarkı performansı da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

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