Yağmur Ünal, önceki gün City's AVM'deydi. Oyuncu olmadığını söyleyen Ünal, 'Annemin filminde süs olsun diye oynadım. Oyunculuk düşüncem yok' diye konuştu. Yağmur Ünal, önceki gün City's AVM'deydi. Oyuncu olmadığını söyleyen Ünal, 'Annemin filminde süs olsun diye oynadım. Oyunculuk düşüncem yok' diye konuştu.
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