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  • 01.12.2019
  • Gazete

 : düşüncem yok

 , önceki gün 's AVM'deydi. Oyuncu olmadığını söyleyen Ünal, "Annemin filminde süs olsun diye oynadım. düşüncem yok" diye konuştu.

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