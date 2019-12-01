Geçtiğimiz gün eşi Burak Gacemer ile Norveç'in yolunu tutan Larissa Gacemer'in maceralı tatili tam gaz sürüyor. Brezilyalı model, soğuk havaya aldırış etmeden Otta şehrini gezip renkli karelere imza attı. Atlarla böyle poz veren güzel modele "Hayat sana güzel" yorumu geldi.
- Saklambaç
- 01.12.2019
- Gazete
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