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  • 01.12.2019
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'in maceralı tatili tam gaz sürüyor

Geçtiğimiz gün eşi ile Norveç'in yolunu tutan 'in maceralı tatili tam gaz sürüyor. Brezilyalı model, aldırış etmeden Otta şehrini gezip renkli karelere imza attı. Atlarla böyle poz veren güzel modele "Hayat sana güzel" yorumu geldi.

Hayat ona güzel
Geçtiğimiz gün eşi Burak Gacemer ile Norveç'in yolunu tutan Larissa Gacemer'in maceralı tatili tam gaz sürüyor. Brezilyalı model, aldırış etmeden Otta şehrini gezip renkli karelere imza attı. Atlarla böyle poz veren güzel modele "Hayat sana güzel" yorumu geldi.

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