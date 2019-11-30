İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown internette yayınlanan Stranger Things adlı diziyle dünya çapında şöhret kazandı. Kendi kozmetik markasını kuran 15 yaşındaki Millie Bobby Brown, kariyerinde önemli bir projeye imza attı.



Çekimlerine 2020'de başlanacak film, Millie Bobby Brown'a servet kazandıracak.



Sherlock rolünde Henry Cavill yer alacak.

Sherlock Holmes filmi için 6.1 milyon dolarlık anlaşma imzalayan oyuncu, servetine servet kattı. Yapılan kontrata göre eğer film gişede büyük bir başarı kazanırsa küçük yıldızın ek olarak 800 bin dolar daha kazanacağı ortaya çıktı. Aynı zamanda filmin yapımcılarından biri olan Brown'un bu sayede 500 bin dolar daha alacağı saptandı. Özel jetle seyahat etme hakkı da elde eden genç oyuncu, tek imzayla Hollywood'un en zenginleri arasına adını yazdırdı...