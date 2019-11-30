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  • 30.11.2019
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Fener'i kızlarla söndürdü! Yine çapkınlık turunda faka bastı

’de hüsran yaratan , eleştirileri umursamadan önceki akşam Boğaz turuna çıktı. Bir buçuk milyon liralık aracında iki kadınla yakalanan futbolcu, muhabirimizi görünce şoke oldu. Şimdi gözler Potuk’un bu akşamki Göztepe maçında sergileyeceği performansta...

Fener'i kızlarla söndürdü

Bu sezon başından beri hayal kırıklığı yaratarak Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Alper Potuk, önceki akşam ofsayta düştü. Kötü performansı nedeniyle yıllık ücretini kendi isteğiyle 1.8 milyon Euro'dan 1.1 milyon Euro'ya indiren 28 yaşındaki futbolcu, yine de akıllanmadı.


Bu sezondaki 12 maçta toplam sadece 102 dakika sahada olan Alper Potuk, bu akşamki Göztepe maçının ilk 11'inde de yok...

, bu akşamki Göztepe deplasmanını umursamadan önceki akşam kızlarla yemekteydi.

KIZLARI HEMEN ARACINDAN İNDİRDİ
Ünlü futbolcu, 28 Kasım akşamı saat 23.00'te Etiler'de 1 buçuk milyon lira değerindeki Aston Martin marka lüks aracıyla görüntülendi. Potuk'un yanında ise iki kadın vardı.

Karşısında muhabirimizi görünce büyük şaşkınlık yaşayan Alper Potuk, son sürat gaza basıp ortadan kayboldu. Ünlü futbolcu, bir kilometre ileride durup kız arkadaşlarını aracından indirip taksiye bindirdi. Potuk'un yaşadığı panik üzerine gözler, bu akşamki Göztepe- maçına çevrildi.

SAHADA YOK, GECELERDE VAR
marka lüks aracının içerisinde iki kadınla görüntülenen Potuk, flaşları fark edince panikledi. Ünlü futbolcu, kadın arkadaşlarını hemen araçtan indirip taksiye bindirdi.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

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