Bu sezon başından beri hayal kırıklığı yaratarak Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Alper Potuk, önceki akşam ofsayta düştü. Kötü performansı nedeniyle yıllık ücretini kendi isteğiyle 1.8 milyon Euro'dan 1.1 milyon Euro'ya indiren 28 yaşındaki futbolcu, yine de akıllanmadı.



Bu sezondaki 12 maçta toplam sadece 102 dakika sahada olan Alper Potuk, bu akşamki Göztepe maçının ilk 11'inde de yok...

Alper Potuk, bu akşamki Göztepe deplasmanını umursamadan önceki akşam kızlarla yemekteydi.

KIZLARI HEMEN ARACINDAN İNDİRDİ

Ünlü futbolcu, 28 Kasım akşamı saat 23.00'te Etiler'de 1 buçuk milyon lira değerindeki Aston Martin marka lüks aracıyla görüntülendi. Potuk'un yanında ise iki kadın vardı.

Karşısında muhabirimizi görünce büyük şaşkınlık yaşayan Alper Potuk, son sürat gaza basıp ortadan kayboldu. Ünlü futbolcu, bir kilometre ileride durup kız arkadaşlarını aracından indirip taksiye bindirdi. Potuk'un yaşadığı panik üzerine gözler, bu akşamki Göztepe- Fenerbahçe maçına çevrildi.

SAHADA YOK, GECELERDE VAR

Aston Martin marka lüks aracının içerisinde iki kadınla görüntülenen Potuk, flaşları fark edince panikledi. Ünlü futbolcu, kadın arkadaşlarını hemen araçtan indirip taksiye bindirdi.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM