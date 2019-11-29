Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile Bebek'te kahve keyfi yaptı. Baş başa sohbet eden ünlü çiftin keyifli halleri de objektiflere böyle yansıdı.
Aydın HAMZA
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile Bebek'te kahve keyfi yaptı. Baş başa sohbet eden ünlü çiftin keyifli halleri de objektiflere böyle yansıdı.
Aydın HAMZA
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