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  • 29.11.2019
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ve 'dan kahve keyfi

Ünlü oyuncu , önceki gün eşi ile Bebek'te kahve keyfi yaptı. Baş başa sohbet eden ünlü çiftin keyifli halleri de objektiflere böyle yansıdı.

Doğal keyif

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile Bebek'te kahve keyfi yaptı. Baş başa sohbet eden ünlü çiftin keyifli halleri de objektiflere böyle yansıdı.

Aydın HAMZA

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