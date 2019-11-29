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  • 29.11.2019
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'' şarkısıyla listeleri sallayan Avrupa turnesine start veriyor

'' şarkısıyla listeleri sallayan şarkıcı , Avrupa turnesine 12 Ekim'de Zürih'te start verecek. Ceceli, turne boyunca 14 şehir gezecek.

Turne zamanı
'Bedel' şarkısıyla listeleri sallayan şarkıcı Mustafa Ceceli, Avrupa turnesine 12 Ekim'de Zürih'te start verecek. Ceceli, turne boyunca 14 şehir gezecek.

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