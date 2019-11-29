'Bedel' şarkısıyla listeleri sallayan şarkıcı Mustafa Ceceli, Avrupa turnesine 12 Ekim'de Zürih'te start verecek. Ceceli, turne boyunca 14 şehir gezecek. 'Bedel' şarkısıyla listeleri sallayan şarkıcı Mustafa Ceceli, Avrupa turnesine 12 Ekim'de Zürih'te start verecek. Ceceli, turne boyunca 14 şehir gezecek.
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