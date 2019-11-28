Tükenmişlik sendromuna yakalanan Merve Boluğur, dostlarıyla tüm bağını kopardı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarını tek tek sosyal medyada takipten çıkardı.
Oyuncuya dostlarından aynı şekilde karşılık geldi. Pek çok ünlü, Boluğur'u takibi bıraktı.
Berkay, Murat Dalkılıç'la evliyken sıkı dost olduğu Boluğur'u Instagram'da sildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.