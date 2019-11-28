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’da dostlarını silen 'a yanıt gecikmedi! ve ...

Tükenmişlik sendromuna yakalanan ve ’da dostlarını silen ’a aynı şekilde karşılık geldi. ve gibi isimler de oyuncuyu takipten çıkardı.

Merve’yi sildi!

Tükenmişlik sendromuna yakalanan , dostlarıyla tüm bağını kopardı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarını tek tek sosyal medyada takipten çıkardı.

Oyuncuya dostlarından aynı şekilde karşılık geldi. Pek çok ünlü, Boluğur'u takibi bıraktı.


Berkay, Murat Dalkılıç'la evliyken sıkı dost olduğu Boluğur'u Instagram'da sildi.

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