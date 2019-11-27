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  • 27.11.2019
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tükenmişlik sendromuna yakalandı! Eski eşi ’ın aşkı ’i gizli gizli takip ediyor...

İş ve aşkta mutsuz olan , iddiaya göre tükenmişlik sendromuna yakalandı. Eski eşi ’ın aşkı ’i gizli gizli takip eden Boluğur, dostlarıyla da bağını kopardı.

Depresif merve

Uzun süredir ekrandan uzak kalan Merve Boluğur, iş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle tükendi. Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten ve üzüntüden saç kıran olan oyuncunun psikolojisi iddiaya göre iyice bozuldu. Eski eşinin, sevgilisi Hande Erçel'le mutluluk pozları da Boluğur'u derinden etkiledi.

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı öne sürülen Boluğur'un psikolojisinin bozulmasında geçen yıl sosyetik Hakan Sabancı ile yaşadığı kaçamağın da etkili olduğu konuşuluyor. Sabancı için "Bu ilişkinin her saniyesinden pişmanım" açıklaması yapan oyuncu, kalbini aşka kapattı. İş hayatında başarıyı yakalayamayan Boluğur, menajeriyle bile yollarını ayırdı...

HANDE'Yİ TAKİPTE
Sık sık Erçel'in videolarını izleyip kendisini güzel oyuncuyla mukayese ettiği de konuşulan , iddiaya göre yakın dostlarının telkinlerine de kulak tıkadı.



Dostları ile bağını koparıp psikolojik tedaviye başladığı iddia edilen 32 yaşındaki oyuncu, dün de bu selfie'ye 'Tablo gibiyim' notu düşüp yaşadığı bunalımı kanıtladı.

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