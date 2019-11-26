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  • 26.11.2019
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Havalimanı'nda aktör ile karşılaştı

Önceki gün 'e uçan , Havalimanı'nda aktör ile karşılaştı. Çapa, Türk vatandaşı olmak isteyen efsane oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

Efsane buluşma
Önceki gün Paris'e uçan Şebnem Çapa, Havalimanı'nda aktör Gerard Depardieu ile karşılaştı. Çapa, Türk vatandaşı olmak isteyen efsane oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

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