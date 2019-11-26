Önceki gün Paris'e uçan Şebnem Çapa, İstanbul Havalimanı'nda aktör Gerard Depardieu ile karşılaştı. Çapa, Türk vatandaşı olmak isteyen efsane oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Önceki gün Paris'e uçan Şebnem Çapa, İstanbul Havalimanı'nda aktör Gerard Depardieu ile karşılaştı. Çapa, Türk vatandaşı olmak isteyen efsane oyuncuyla fotoğraf çektirdi.
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