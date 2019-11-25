RaisaVanessa modası

Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger, 21 Kasım'da İngiltere'deki GAY TIMES Honours 500 etkinliğine katıldı. Türk modacı kardeşlere ait RaisaVanessa marka elbise giyen şarkıcı, şıklığıyla tam not aldı.
Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger, 21 Kasım'da İngiltere'deki GAY TIMES Honours 500 etkinliğine katıldı. Türk modacı kardeşlere ait RaisaVanessa marka elbise giyen şarkıcı, şıklığıyla tam not aldı.
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