Her Cuma milyonları atv'ye kilitleyen 'Hercai' dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yakışıklı oyuncu, annesi Özlem Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile alışveriş turuna çıktı. Uzun süre boş taksi bekleyen Akınözü, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
- Saklambaç
- 25.11.2019
- Gazete
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