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  • 25.11.2019
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'nin Miran'ı annesi ve sevgilisiyle alışveriş turuna çıktı

Her Cuma milyonları atv'ye kilitleyen '' dizisinin Miran'ı , önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yakışıklı oyuncu, annesi ve sevgilisi ile alışveriş turuna çıktı.

Ailece gezinti
Her Cuma milyonları atv'ye kilitleyen 'Hercai' dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yakışıklı oyuncu, annesi Özlem Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile alışveriş turuna çıktı. Uzun süre boş taksi bekleyen Akınözü, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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