Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gece Four Seasons Otel'de bir düğünde sahne aldı. Bir ara Cengiz Kurtoğlu'ya birlikte şarkı söyleyen Yıldızhan, düğündeki davetliler tarafından dolar yağmuruna tutuldu. Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gece Four Seasons Otel'de bir düğünde sahne aldı. Bir ara Cengiz Kurtoğlu'ya birlikte şarkı söyleyen Yıldızhan, düğündeki davetliler tarafından dolar yağmuruna tutuldu.
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