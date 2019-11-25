Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.11.2019
  • Gazete

ve dolar yağmuruna tutuldu

Türkücü , önceki gece 'de bir düğünde sahne aldı. Bir ara 'ya birlikte şarkı söyleyen Yıldızhan, düğündeki davetliler tarafından dolar yağmuruna tutuldu.

Dolar yağmuru
Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gece Four Seasons Otel'de bir düğünde sahne aldı. Bir ara Cengiz Kurtoğlu'ya birlikte şarkı söyleyen Yıldızhan, düğündeki davetliler tarafından dolar yağmuruna tutuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİzzet Yıldızhan ve Cengiz Kurtoğlu dolar yağmuruna tutuldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri