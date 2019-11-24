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  • 24.11.2019
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Yakışıklı oyuncu tekneyle ava çıktı

Yakışıklı oyuncu 'un Yunanistan'daki balık avı tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde dostlarıyla Ege'nin karşı kıyısına geçen ünlü oyuncu, önceki gün de tekneyle ava çıktı. Profesyonel dalgıçlarla dalıp zıpkınla avlanan Tatlıtuğ, suyun üstüne çıkınca da tekne sefası yaptı.

Avcı Kıvanç
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Yunanistan'daki balık avı tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde dostlarıyla Ege'nin karşı kıyısına geçen ünlü oyuncu, önceki gün de tekneyle ava çıktı. Profesyonel dalgıçlarla dalıp zıpkınla avlanan Tatlıtuğ, suyun üstüne çıkınca da tekne sefası yaptı.

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