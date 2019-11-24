Ünlülerin ticarete atılma modasına oyuncu Bestemsu Özdemir de uydu. Şu sıralar ekrandan uzak kalan oyuncu, patroniçe olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, Nişantaşı'nda bir restoran açmak için kolları sıvadı.



Güzel oyuncunun Nişantaşı'ndaki mekanını önceki gün Snobmagazin görüntüledi.



Restoran açılışı için gün saymaya başlayan 28 yaşındaki oyuncu, mekanı sık sık ziyaret ederek de tadilatı yakından takip ediyor.



Özdemir'in yeni yatırımı geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda lokmacı açan Neslihan Atagül'ü akıllara getirdi.