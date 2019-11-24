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  • 24.11.2019
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'ten çıkışı: Esprileri çok tatlı

Sırp şarkıcı , önceki akşam St Regis Otel çıkışı görüntülendi. Jahovic, eski eşi 'ın "Tanıdığım bütün kadınlar başıma çorap ördü" açıklaması için gülerek "Mustafa'nın esprileri çok tatlı" diye konuştu.

Musti çok tatlı

Sırp şarkıcı , önceki akşam St Regis Otel çıkışı görüntülendi. Jahovic, eski eşi 'ın "Tanıdığım bütün kadınlar başıma çorap ördü" açıklaması için gülerek "Mustafa'nın esprileri çok tatlı" diye konuştu.

Doğan SAVAŞ

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