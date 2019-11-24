Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam St Regis Otel çıkışı görüntülendi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın "Tanıdığım bütün kadınlar başıma çorap ördü" açıklaması için gülerek "Mustafa'nın esprileri çok tatlı" diye konuştu.
Doğan SAVAŞ
Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam St Regis Otel çıkışı görüntülendi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın "Tanıdığım bütün kadınlar başıma çorap ördü" açıklaması için gülerek "Mustafa'nın esprileri çok tatlı" diye konuştu.
Doğan SAVAŞ
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