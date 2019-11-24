Her Cuma milyonları atv ekranına kilitleyen 'Hercai' önceki akşam da kural bozmadı. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 8.66 izlenme oranı ve yüzde 19.59 izlenme payı alarak 100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.

'Hercai' tutkunlarının soluksuz izlediği dizi, sosyal medyaya da damga vurdu. Başarılı dizinin bölüm etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.