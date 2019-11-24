Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Alina Boz ile Mithatcan Özer, önceki akşam Kanyon'daydı. Kendisinden 17 yaş küçük oyuncuyla bir buçuk yıldır aşk yaşayan Özer, evlenecekleri iddiası hatırlatılınca şaşırdı. 38 yaşındaki müzisyen, verdiği şu yanıtla yanındaki aşkına da ayıp etti:

"NE evliliği? Benim evlilikle alakam yok." Halbuki Boz, geçen hafta bir röportajında "En büyük hayalim, evlenip güzel bir aile kurmak" demişti. Özer'in potuyla tadı kaçan oyuncu, yine de bozuntuya vermedi.



Birlikte bir davete katılan ünlü çift, koyu sohbetteydi. İkilinin tadını evlilik sorusu kaçırdı.

DOĞAN SAVAŞ