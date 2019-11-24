Popçu Derya Uluğ iki yıl önce 'Canavar' isimli şarkısını çıkardı. Kemal S. isimli bir kişi ise klibi beğenmediğini belirtip, şarkıcıya sosyal medyadan hakaretler yağdırdı. Uluğ şikayetçi olunca Kemal S'ye, iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin Uluğ'a hitaben, "O..pu Derya Uluğ. Kaşar soyu seni.." şeklinde ağır hakarette bulunduğu açıklandı. Kemal S. hesabının çalındığını iddia etti. Duruşma ertelendi.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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