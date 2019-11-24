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  • 24.11.2019
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, kendisine hakaret eden kişiyi affetmedi

Popçu iki yıl önce 'Canavar' isimli şarkısını çıkardı. S. isimli bir kişi ise klibi beğenmediğini belirtip, şarkıcıya hakaretler yağdırdı. Uluğ şikayetçi olunca Kemal S'ye, iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin Uluğ'a hitaben, "O..pu Derya Uluğ. Kaşar soyu seni.." şeklinde ağır hakarette bulunduğu açıklandı. Kemal S. hesabının çalındığını iddia etti. Duruşma ertelendi.

Kaşar davası
Popçu iki yıl önce 'Canavar' isimli şarkısını çıkardı. S. isimli bir kişi ise klibi beğenmediğini belirtip, şarkıcıya hakaretler yağdırdı. Uluğ şikayetçi olunca Kemal S'ye, iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin Uluğ'a hitaben, "O..pu Derya Uluğ. Kaşar soyu seni.." şeklinde ağır hakarette bulunduğu açıklandı. Kemal S. hesabının çalındığını iddia etti. Duruşma ertelendi.

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