Şarkıcı Zerrin Özer, Murat Akıncı'yla evliliğinden dolayı yaşadığı zor günleri unuttuğunu söyledi. 'Zor günler geçirmedim. Her şey gayet güzel. Ben de çok iyiyim'' dedi. Şarkıcı Zerrin Özer, Murat Akıncı'yla evliliğinden dolayı yaşadığı zor günleri unuttuğunu söyledi. 'Zor günler geçirmedim. Her şey gayet güzel. Ben de çok iyiyim'' dedi.
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