1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. İzmir'e yerleşen 42 yaşındaki Tokuş, yoga eğitmeni oldu.
Deli Yürek dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımlarıyla da "Lastik kız" dedirtti.
Tokuş, yaptığı hareketlerle şaşkınlık yaratıyor.
Deli Yürek dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımlarıyla da "Lastik kız" dedirtti.
Tokuş, yaptığı hareketlerle şaşkınlık yaratıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.