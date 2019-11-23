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1998 Türkiye Güzeli , yoga eğitmeni oldu! Yaptığı hareketlerle "Lastik kız" dedirtti

1998 Türkiye Güzeli , oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. 'e yerleşen 42 yaşındaki Tokuş, yoga eğitmeni oldu. Deli Yürek dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımlarıyla da "Lastik kız" dedirtti.

Lastik kadın
1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. İzmir'e yerleşen 42 yaşındaki Tokuş, yoga eğitmeni oldu.



Deli Yürek dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımlarıyla da "Lastik kız" dedirtti.



Tokuş, yaptığı hareketlerle şaşkınlık yaratıyor.



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